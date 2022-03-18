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Пономарев: ЦСКА сыграет с «Рубином» 0:0, фарт должен когда-то закончиться эксклюзив

18 Марта 2022 • 12:06 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом Евро-футбол.ру Еленой Григорьевской высказался о предстоящих матчах 22-го тура РПЛ.

- Сможет ли «Рубин» отнять очки у ЦСКА? Леонид Слуцкий всегда хорошо играет против армейцев.

- Мне тревожно по поводу этой встречи, потому что армейцы последние матчи выигрывали на самых последних минутах. У ЦСКА нет агрессивных, классных форвардов. Он действует только полузащитой. В основном новыми ребятами: Карраскалем, Языджи, Мединой. Они пока делают погоду. И то Карраскаля заменили в последнем матче. Наверное, он устал, потому что приходится делать большой объем работы. И еще один момент хотел бы отметить - последнюю игру «Рубина», когда Слуцкий агрессивно высказался в адрес судьи. Команда-то у него неплохая, но в последнее время ей не везет. Казанцы не забивают из простых ситуаций. Это все накладывает отпечаток на действия игроков и настроение команды. Поэтому я не знаю, как получится в матче с ЦСКА. Вроде бы армейцы наладили игру в обороне. Полузащита неплохая, но нападения нет.

- На Заболотного не надеетесь?

- Нет. Это не вариант. Заболотный хорош, когда его кто-то снабжает мячами в районе штрафной площадки соперника. Тогда он может поставить какую-то часть тела, чтобы замкнуть передачу. А самостоятельно он не может действовать.

- Какой ваш прогноз на матч?

- Думаю, счет будет 0:0. Слишком армейцам везло на последних минутах в недавних матчах. Но в футболе не всегда сопутствует удача.

- Но ведь ЦСКА забивает во всех последних встречах. Почему считаете, что «Рубину» армейцы не забьют?

- Именно из-за того, что фарт должен когда-то закончиться. Ведь подопечные Березуцкого забивают без розыгрыша мяча, без моментов, наобум. Так редко бывает.

- Как скандальное судейство «Рубина» в прошлом туре может повлиять на предстоящую встречу? Нет опасения, что арбитры могут благоволить казанцам из-за этого?

- Эта тема вообще очень острая. Я слышал, что в матче со «Спартаком» судья тоже ошибся, назначив пенальти в их ворота. Как это возможно? Безобразие.

- Чем опасен «Рубин» для ЦСКА?

- У него неплохое нападение. Ребята много двигаются и запутывают противника. Это очень опасно. Обороне приходится перестраиваться и страховаться. Там неплохие ребята. Они мне нравятся. И потом там Кучаев играет из ЦСКА. Он тоже будет стараться показать себя, что зря его отпустили.

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- У «Рубина» есть кадровые потери среди иностранцев, в отличие от ЦСКА, и не сыграет дисквалифицированный Лисакович. Это значимый фактор в пользу армейцев?

- Конечно. Но мы видим, что другие команды уже играют своими ребятами и ничего страшного, выигрывают. Самое главное, чтобы было движение. Тогда будет результат.

- Если смотреть на другие матчи этого тура, нас ждет игра «Нижнего Новгорода» со «Спартаком». Смогут ли москвичи взять три очка на выезде?

- Не думаю, что красно-белые там проиграют. Они победят. У них хорошая полузащита. Уверен, москвичи приложат максимум усилий, чтобы выиграть.

- «Динамо» будет тяжело взять очки у «Ростова» во главе с Карпиным?

- Динамовцы их раскрутят 2:0. Не скажу, что «Ростов» случайно выиграл в прошлом туре у «Рубина», но ему в какой-то степени повезло. А динамовцы не отпустят ростовчан.

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Российская Премьер-Лига Владимир Пономарёв
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