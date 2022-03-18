«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ»

Руководство московского «Спартака» решило максимально ограничить сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».
По информации телеграм-канала «Мутко против», представители столичной команды решили ограничить любое взаимодействие с популярным телеканалом вне рамок действующего контракта. Если верить источнику, то спартаковцы приняли подобное решение из-за однобокого освещения матчей «Спартака» и нарушением профессиональной этики.
Напомним, что на данный момент «красно-белые» занимают лишь девятую позицию в российском чемпионате.