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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал главное открытие этого сезона в РПЛ

18 Марта 2022 • 11:53 Комментировать

Опытный экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, кого считает главным открытием этого сезона в РПЛ.

Сёмин сказал Sport24, что для него главным открытием этого сезона стал молодой полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, на котором после ухода легионеров строится вся атакующая игра «быков». Опытный специалист отметил, что Сперцян очень одарённый и техничный футболист, который вполне мог бы заиграть в каком-нибудь хорошем европейском клубе.

Напомним, что в этом сезоне Эдуард Сперцян провёл в российской лиге 18 поединков, в которых забил шесть мячей и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Сёмин Российская Премьер-Лига Эдуард Сперцян
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