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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: Все новички «Спартака» пока ничего не показали

18 Марта 2022 • 11:22 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с журналистами высказался по поводу игры новичков московского клуба.

Гаврилов сказал «Спорт-Экспрессу», что у «красно-белых» сейчас вообще сложно выделить кого-то из игроков. Ветеран «Спартака» отметил, что пока никто из новичков московской команды ничего не показал, но стоит дать им ещё время для того, чтобы они сыгрались и нашли общий язык.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают лишь девятую строчку в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Юрий Гаврилов
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