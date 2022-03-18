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Форвард «Ростова» уехал в Эредивизи

18 Марта 2022 • 10:21 Комментировать
Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист перешёл в голландский «Утрехт». Об этом команда сообщила в «Твиттере». 22-летний швед перешёл в ростовский клуб в 2020 году за €3,75 млн из шведского «Норчёпинга». Всего за «Ростов» форвард провёл 39 матчей, в которых забил три мяча и отдал шнст голевых передач. В марте Понтус приостановил свой контракт с «Ростовом» и уехал в Нидерланды.
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Утрехт Ростов Понтус Алмквист
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