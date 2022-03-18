Форвард «Ростова» уехал в Эредивизи

Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист перешёл в голландский «Утрехт». Об этом команда сообщила в «Твиттере». 22-летний швед перешёл в ростовский клуб в 2020 году за €3,75 млн из шведского «Норчёпинга». Всего за «Ростов» форвард провёл 39 матчей, в которых забил три мяча и отдал шнст голевых передач. В марте Понтус приостановил свой контракт с «Ростовом» и уехал в Нидерланды.

Оценить новость Поделиться: + 0 - 0

Читайте также на Евро-Футболе:

На Евро-Футболе: