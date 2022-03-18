Вилков рассказал, готов ли он возглавить департамент судейства РФС

Известный российский экс-рефери Михаил Вилков рассказал журналистам о том, готов ли он возглавить судейский департамент РФС.

Вилков сказал «РБ-Спорт», что у нас в стране есть много хороших экс-арбитров, которые вполне могли бы занять эту должность. Михаил отметил, что у него нет особого желания возглавить департамент судейства, да и Ашот Хачатурянц явно будет против. Экс-арбитр добавил, что готов проводить различные семинары и всячески помогать.

Напомним, что недавно должность главы судейского комитета РФС покинул португалец Витор Перейра.