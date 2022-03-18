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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» поддержал введение моратория на вылет из РПЛ

18 Марта 2022 • 08:57 Комментировать

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поддержал введение моратория на вылет из Российской Премьер-лиги в этом сезоне.

Иванов сказал Sport24, что полностью поддерживает мораторий на вылет из РПЛ, так как будет не очень честно, если в этом сезоне кто-нибудь покинет элитный дивизион. Функционер отметил, что «Урал» лишился нескольких важных игроков, из «Рубина» и «Краснодара» ушла большая группа иностранных футболистов, так что мораторий необходим. Президент «шмелей» добавил, что 10 клубов РПЛ высказались за введение моратория.

Напомним, что на данный момент «Урал» занимает 13-ю строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Российская Премьер-Лига Григорий Иванов
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