Канчельскис: Мораторий на вылет - страшное зло

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис довольно жёстко высказался по поводу возможного введения моратория на вылет в РПЛ.

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что считает мораторий на вылет страшным злом. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что большего бреда он и не слышал, ведь это решение просто убьёт спортивный принцип, так как после объявления моратория половина команд бросит играть и оставшиеся матчи превратятся в фарс.

Напомним, что некоторые клубы РПЛ поддерживают мораторий на вылет из элитного дивизиона.