Норвежский футболист летом собирается вернуться в «Нижний Новгород»

Норвежский полузащитник Ларс Олден Ларсен временно покинул «Нижний Новгород» вследствие известных политических событий, но он рассматривает ситуацию как временную и летом собирается вернуться в команду. У 23-летнего игрока нет веских причин искать себе другой клуб, ему все нравится в России и он просто намерен переждать эту ситуацию, уточняет Sport24. Его действующий контракт с «Нижним Новгородом» рассчитан до лета 2025 года.

Ларсен подписал контракт с российским клубом в начале февраля, и успел сыграть за него только в одном матче. Ранее он выступал за норвежские клубы КФУМ и «Мьёндален».