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Норвежский футболист летом собирается вернуться в «Нижний Новгород»

18 Марта 2022 • 00:29 Комментировать
Нижний Новгород
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Спартак Москва
5.10 3.70 1.70
19.03 14:00

Норвежский полузащитник Ларс Олден Ларсен временно покинул «Нижний Новгород» вследствие известных политических событий, но он рассматривает ситуацию как временную и летом собирается вернуться в команду. У 23-летнего игрока нет веских причин искать себе другой клуб, ему все нравится в России и он просто намерен переждать эту ситуацию, уточняет Sport24. Его действующий контракт с «Нижним Новгородом» рассчитан до лета 2025 года.

Ларсен подписал контракт с российским клубом в начале февраля, и успел сыграть за него только в одном матче. Ранее он выступал за норвежские клубы КФУМ и «Мьёндален».

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Ларс Олден Ларсен
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