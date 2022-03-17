Терюшков поддержал идею вернуться к системе «весна-осень»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался «Чемпионату» об идее вернуться к формату РПЛ «весна-осень».

Терюшков считает, что в России в футбол играть легче летом, чем зимой. Это касается не только футболистов, но и зрителей.

Переход к прежней системе могу бы принести больше удовольствия болельщиков, потому что футбол смотреть приятнее летом, чем в декабре при температуре -20.

Ранее в российских СМИ начали активно писать, что чемпионат России может перейти на систему «весна-осень».