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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вилков - о поведении Слуцкого: «Ему надо дать 15 суток»

17 Марта 2022 • 21:32 Комментировать

Бывший российский арбитр Михаил Вилков в интервью «РБ Спорту» отреагировал на поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после матча против «Ростова» (1:2).

Вилков заявил, что вести себя так, как повел Слуцкий нельзя. По словам бывшего рефери специалист привык занимать первые места и быть во внимании, но из-за того, что сейчас другая ситуация Леонид много нервничает.

В конце своей речи Вилков заявил, что после того, как Слуцкий орал в прямом эфире матом, нужно было вызывать полицию и сажать на 15 суток.

В матче 21-го тура РПЛ «Рубин» на своем полу уступил «Ростову» со счетом 1:2 и остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Михаил Вилков РПЛ
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