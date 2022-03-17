Вилков - о поведении Слуцкого: «Ему надо дать 15 суток»

Бывший российский арбитр Михаил Вилков в интервью «РБ Спорту» отреагировал на поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после матча против «Ростова» (1:2).

Вилков заявил, что вести себя так, как повел Слуцкий нельзя. По словам бывшего рефери специалист привык занимать первые места и быть во внимании, но из-за того, что сейчас другая ситуация Леонид много нервничает.

В конце своей речи Вилков заявил, что после того, как Слуцкий орал в прямом эфире матом, нужно было вызывать полицию и сажать на 15 суток.

В матче 21-го тура РПЛ «Рубин» на своем полу уступил «Ростову» со счетом 1:2 и остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.



