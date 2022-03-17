9 клубов из ФНЛ подали заявки на получение лицензий для вступлений в РПЛ

Как стало известно «Матч ТВ», девять команд из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) отправили документы для получения лицензии РФС-1, которая позволяет выступать в премьер-лиге.

Список команд, которые уже успели подать документы и команды, которые подадут в ближайшее время: «Оренбург», «Торпедо» (Москва), «Факел» (Воронеж), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «СКА-Хабаровск», «Балтика» (Калининград), «Акрон» (Тольятти) и «Енисей» (Красноярск).

Источник утверждает, что «Алания» не будет допущена в Российскую премьер-лигу, так как команда играет в Грозном (за пределами региона).

Ранее в российских СМИ появилась информация о возможном расширении РПЛ до 18 команд. В данный момент в чемпионате России принимают участие 16 клубов.