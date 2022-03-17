Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин назвал команду, которая нуждается в Сафонове

17 Марта 2022 • 20:55 Комментировать

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался, где мог бы продолжить карьеру вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

В интервью «Спорту День за Днем» Нигматуллин назвал «Зенит» той командой, которая как раз нуждается во вратаре. Клуб из Санкт-Петербурга не определился с первым номером, из-за чего действующий чемпион России остается единственным вариантом для вратаря.

23-летний Сафонов в текущем сезоне принял участие в 19 матчах за «быков» в чемпионате России и пропустил 19 мячей

«Краснодар» в турнирной таблице РПЛ набрал 35 очков и располагается на пятой строчке.


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Руслан Нигматуллин РПЛ Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Марта
21:32 · Россия. Премьер-лига
Вилков - о поведении Слуцкого: «Ему надо дать 15 суток»
21:10 · Россия. Премьер-лига
9 клубов из ФНЛ подали заявки на получение лицензий для вступлений в РПЛ 1
20:55 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал команду, которая нуждается в Сафонове
19:28 · Россия. Премьер-лига
Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Магкеева рассказал о сроках восстановления футболиста после травмы
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» планирует изменить клубную стратегию на ближайшие несколько лет
18:43 · Россия. Премьер-лига
Дюрица усомнился в адекватности ФИФА и УЕФА после решения об отстранения российских команд 1
18:38 · Россия. Премьер-лига
Сергей Ребров высказался о критике Тимощука
17:46 · Россия. Премьер-лига
Директор РФС назвал колоссальную проблему детско-юношеского футбола в России
17:12 · Россия. Премьер-лига
Бузникин отказался говорить об изменениях в селекционном отделе «Краснодара»
16:51 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не ведет переговоры с тренером молодежной сборной России Галактионовым
16:09 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов объяснил, почему ВАР не подсказал Кукуяну об ошибочном назначении пенальти в ворота «Краснодара» 3
15:21 · Россия. Премьер-лига
Ламкель Зе, покинувший «Химки», стал игроком «Меца»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Николаев поделился мнением о реакции Заремы Салиховой на решение ЭСК по матчу «Спартак» — «Краснодар»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Кайо может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии 1
Все новости
Рекомендуем