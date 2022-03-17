Нигматуллин назвал команду, которая нуждается в Сафонове

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался, где мог бы продолжить карьеру вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

В интервью «Спорту День за Днем» Нигматуллин назвал «Зенит» той командой, которая как раз нуждается во вратаре. Клуб из Санкт-Петербурга не определился с первым номером, из-за чего действующий чемпион России остается единственным вариантом для вратаря.

23-летний Сафонов в текущем сезоне принял участие в 19 матчах за «быков» в чемпионате России и пропустил 19 мячей

«Краснодар» в турнирной таблице РПЛ набрал 35 очков и располагается на пятой строчке.