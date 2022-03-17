Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин»

Эксклюзивный автомобиль экс-тренера «Рубина» Курбана Бердыева замечен в Казани. «Рубиновый» Гелик находится в городе, что вызывает определенные вопросы у болельщиков клуба.

На данный момент Бердыев работает в «Кайрате», где у клуба появились огромные финансовые сложности. Буквально на днях был арестован владелец команды из Казахстана. Вполне вероятно, что текущий тренерский штаб отправится в отставку.

Почему Гелик Бердыева находится в Казани? Вопросов очень много, но Слуцкий не дал необходимого эффекта команде. Может быть, руководители приняли решение вернуть специалиста. Манера его работы при текущих условиях и нарастающем кризисе подходит «Рубину» гораздо лучше.