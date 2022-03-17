Агент Магкеева рассказал о сроках восстановления футболиста после травмы

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, когда футболист сможет выйти на футбольное поле.

По словам агента, восстановление проходит по намеченному плану. Но, тем не менее, последнее слово будет за врачами команды. В конце речи Клюев заявил, что сохраняется надежда увидеть Магкеева на футбольном поле в этом сезоне.

22-летний Магкеев травмировал крестообразные связки 25 сентября 2021 года в матче 9-го тура РПЛ против «Химок» (0:0). В одной из клиник Германии он был успешно прооперирован. Обычно, при такой травме восстановление занимает порядка 9-12 месяцев.