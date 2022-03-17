Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Магкеева рассказал о сроках восстановления футболиста после травмы

17 Марта 2022 • 19:09 Комментировать

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, когда футболист сможет выйти на футбольное поле.

По словам агента, восстановление проходит по намеченному плану. Но, тем не менее, последнее слово будет за врачами команды. В конце речи Клюев заявил, что сохраняется надежда увидеть Магкеева на футбольном поле в этом сезоне.

22-летний Магкеев травмировал крестообразные связки 25 сентября 2021 года в матче 9-го тура РПЛ против «Химок» (0:0). В одной из клиник Германии он был успешно прооперирован. Обычно, при такой травме восстановление занимает порядка 9-12 месяцев.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Станислав Магкеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Марта
19:28 · Россия. Премьер-лига
Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Магкеева рассказал о сроках восстановления футболиста после травмы
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» планирует изменить клубную стратегию на ближайшие несколько лет
18:43 · Россия. Премьер-лига
Дюрица усомнился в адекватности ФИФА и УЕФА после решения об отстранения российских команд 1
18:38 · Россия. Премьер-лига
Сергей Ребров высказался о критике Тимощука
17:46 · Россия. Премьер-лига
Директор РФС назвал колоссальную проблему детско-юношеского футбола в России
17:12 · Россия. Премьер-лига
Бузникин отказался говорить об изменениях в селекционном отделе «Краснодара»
16:51 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не ведет переговоры с тренером молодежной сборной России Галактионовым
16:09 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов объяснил, почему ВАР не подсказал Кукуяну об ошибочном назначении пенальти в ворота «Краснодара» 3
15:21 · Россия. Премьер-лига
Ламкель Зе, покинувший «Химки», стал игроком «Меца»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Николаев поделился мнением о реакции Заремы Салиховой на решение ЭСК по матчу «Спартак» — «Краснодар»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Кайо может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии 1
14:36 · Россия. Премьер-лига
Шавло о судействе: «Нужно давать преимущество атаке» 1
14:15 · Россия. Премьер-лига
Два скаута покинули «Краснодар»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Бузникин переведён в тренерский штаб «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем