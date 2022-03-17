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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» планирует изменить клубную стратегию на ближайшие несколько лет

17 Марта 2022 • 19:00 Комментировать

В РПЛ сложилась крайне сложная ситуация, которая заставляет клубы подстраиваться под новые реалии жизни. «Локомотив» — один их тех, кто пострадает от отсутствия полноценного финансирования.

Сложная экономическая ситуация заставляет «железнодорожников» попытаться изменить текущую ситуацию за счет смены стратегии работы. На данный момент в кругах руководства идет диалог о возможных изменениях в пользу работы с молодыми футболистами до 23 лет. Это позволит взять новый курс и существенно омолодить команду, сделать ее более перспективной.

В случае данного решения на пост главного тренера может быть назначен Михаил Галактионов, который сегодня работает с молодежной сборной России.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
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