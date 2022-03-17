Дюрица усомнился в адекватности ФИФА и УЕФА после решения об отстранения российских команд

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица в интервью «РБ Спорту» заявил, что сомневается в адекватности людей, принявших закон об отстранении российских команд и национальной сборной от соревнований.

Бывший футболист считает неправильным отстранять российские команды и сборную от международных соревнований. Дюрица заявил, что тот человек, который подписывал этот документ неадекватен.

В начале марта ФИФА и УЕФА выступили с совместным заявлением, в котором объявили об отстранении российских команд от еврокубков, а сборную России от международных соревнований.