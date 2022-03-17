Сергей Ребров высказался о критике Тимощука

Сергей Ребров объяснил, почему Анатолий Тимощук не высказывает свою позицию в отношении конфликта.

«Есть люди, которые прекрасно понимают и анализируют свое будущее. Тимощук уверен, что в Украину не вернется, в Европе работать не планирует.

Может быть, у них есть своя позиция на этот счет, но озвучивать ее опасно. В такой ситуации могут оказаться спортсмены и представители шоу-бизнеса, которые родились в Украине.

Уверен, что Толя переживает внутри и следит за ситуацией, но семья важнее. Нужно зарабатывать деньги и кормить семью, а гражданская позиция при этом страдает однозначно. В любом случае это его жизнь.

Нейтральную позицию занимать нельзя и ждать, пока кто-то не окажется победителем».