Директор РФС назвал колоссальную проблему детско-юношеского футбола в России

Директор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему российский футбол несравним с европейскими чемпионатами.

В интервью ТАСС Митрованов признался, что в Европе количество футбольных полей в разы больше, чем в России. При этом у нас только две достойные академии – это академии «Краснодара» и «Зенита».

Чиновник заявил, что только по количеству футбольных площадок на душу населения Россия отстает от ведущих стран мира. Митрофанов уточнил, что в Англии на 1 тысячу человек рассчитано одно поле, в Италии одно поле рассчитано на 2 – 2,5 тысячи человек. В России же – на 5 тысяч.