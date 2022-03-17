Ламкель Зе, покинувший «Химки», стал игроком «Меца»

Нападающий Дидь Ламкель Зе, который зимой покинул «Химки» присоединился к французскому «Мецу», говорится на официальном сайте клуба.

В «Меце» заявили, что нападающий тренируется с командой со среды. Известно, что команда, занимающая последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции арендует Ламкеля Зе до конца текущего сезона.

30 июня «Химки» объявили о том, что 25-летний камерунец перешел в команду на правах аренды до конца сезона. За подмосковный клуб Ламкель Зе сыграл 3 матча и забил 2 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке около 2,5 млн евро.