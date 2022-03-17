Кайо может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии

Защитник «Краснодара» Кайо может перейти в бразильский «Ботафого», сообщил журналист Фабио Алейшо.

Бразилец Кайо стал игроком «быков» летом 2019 года. Он перешел из португальской «Санта-Клары» за 3 млн евро.

В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей за «Краснодар», но результативными действиями не отметился.

Напомним, легионеры «быков» покинули команду в марте после начала спецоперации на Украине.

«Краснодар» провел 20 матчей в чемпионате России, набрал 35 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидером по-прежнему остается «Зенит» с 45 очками.