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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кайо может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии

17 Марта 2022 • 14:52 Комментировать

Защитник «Краснодара» Кайо может перейти в бразильский «Ботафого», сообщил журналист Фабио Алейшо.

Бразилец Кайо стал игроком «быков» летом 2019 года. Он перешел из португальской «Санта-Клары» за 3 млн евро.

В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей за «Краснодар», но результативными действиями не отметился.

Напомним, легионеры «быков» покинули команду в марте после начала спецоперации на Украине.

«Краснодар» провел 20 матчей в чемпионате России, набрал 35 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидером по-прежнему остается «Зенит» с 45 очками.       


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