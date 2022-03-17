Два скаута покинули «Краснодар»

Скауты «Краснодара» Евгений Бузникин и Юрий Лайзанс прекратили работу в клубе. Старший брат Евгения, Максим, работавший ранее руководителем селекционного отдела, переведён в тренерский штаб, сообщает «РИА Новости».

Напомним, до этого «Краснодар» покинул главный тренер Даниэль Фарке, а также все иностранные футболисты.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами. По этой причине пришлось понизить зарплаты игроков команды в 3-4 раза.

На данный момент быки занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидера чемпионата, «Зенита», составляет 10 очков.