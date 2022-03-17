Бузникин переведён в тренерский штаб «Краснодара»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» и экс-игрок сборной России Максим Бузникин переведён в тренерский штаб краснодарской команды.

По информации «Р-Спорт», 45-летний специалист переведён с работы в селекционной службе в тренерский штаб «Краснодара», так что Бузникин в ближайшее время будет помогать главного тренеру «быков» Александру Сторожуку.

Напомним, что Сторожук возглавил «Краснодар» после того, как команду по политическим причинам покинул немецкий специалист Даниэль Фарке. Пока в двух матчах РПЛ под руководством Сторожука «быки» добыли две победы.