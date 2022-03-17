Кавазашвили: За плохую игру футболисты должны получать намного меньше денег

Экс-голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу больших зарплат российских футболистов.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что он не очень хочет лезть в карманы к футболистам, но если они получают огромные деньги, то пусть и играют соответствующим образом, и показывают мастерство высочайшего уровня. Экс-вратарь отметил, что за плохую игру, в идеале, футболисты должны получать намного меньше денег. Эксперт добавил, что платить огромные суммы посредственным игрокам точно не стоит.