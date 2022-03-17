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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: За плохую игру футболисты должны получать намного меньше денег

17 Марта 2022 • 13:54 Комментировать

Экс-голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу больших зарплат российских футболистов.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что он не очень хочет лезть в карманы к футболистам, но если они получают огромные деньги, то пусть и играют соответствующим образом, и показывают мастерство высочайшего уровня. Экс-вратарь отметил, что за плохую игру, в идеале, футболисты должны получать намного меньше денег. Эксперт добавил, что платить огромные суммы посредственным игрокам точно не стоит.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Анзор Кавазашвили
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