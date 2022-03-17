Немецкий экс-наставник «Краснодара» Даниэль Фарке не собирается возвращаться в Россию.

Агент тренера Дирк Гроссе сказал «РБ-Спорт», что немецкий специалист не вернётся в Россию. Гроссе отметил, что Фарке уже сделал своё заявление и с тех пор мнение тренера не изменилось.

Напомним, что Фарке решил покинуть Россию из-за ситуации на Украине. Немецкий специалист возглавил краснодарскую команду только этой зимой. Фарке занял пост главного тренера после увольнения Виктора Ганчаренко. До этого Даниэль работал в английском «Норвиче».