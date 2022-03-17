Губерниев не будет поливать грязью легионеров, которые уехали из РПЛ

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал журналистам о том, как относится к тому, что многие иностранные футболисты решили покинуть клубы РПЛ.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас российский футбол отчистится от легионеров, которые бросят наши клубы, но, с другой стороны, в РПЛ продолжает играть Куинси Промес, у которого есть серьёзные проблемы с законом. Комментатор отметил, что не собирается поливать грязью уехавших легионеров, так как неизвестно, в какую ситуацию они попали.

Напомним, что многие иностранные игроки уже покинули российские команды из-за ситуации на Украине.