Семак рассказал, почему Адамов получает в «Зените» мало игрового времени

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, по какой причине новобранец питерского клуба Арсен Адамов получает так мало игрового времени.

Как приводит слова Семака «Спорт-Экспресс», Адамов продолжает адаптироваться в новой команде и никаких претензий к нему пока нет. Тренер «Зенита» отметил, что Арсену нужно ещё немного времени для того, чтобы почувствовать партнёров и понять, в какой футбол нужно играть.

Напомним, что в РПЛ Адамов ещё ни разу не выходил на поле в составе «Зенита», но зато защитник отыграл весь кубковый матч с КАМАЗом.