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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сорокин про легионеров: «Уезжать или нет — личный выбор каждого»

17 Марта 2022 • 11:44 Комментировать
Урал
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Химки
19.03 12:00

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал уход из команды всех иностранных футболистов.  

«Отнёсся к этой ситуации нейтрально. Уезжать или нет — личный выбор каждого. Иностранцы попрощались. И на этом всё закончилось, приводит слова Сорокина «Известия».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, работающим в РПЛ, приостановить действие своих контрактов в одностороннем порядке. Воспользоваться этой опцией они могут до 30 июня текущего года.

В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний Сорокин провёл 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее защитник выступал за «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Егор Сорокин
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УРАЛ ХИМКИ
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