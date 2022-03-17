Сорокин про легионеров: «Уезжать или нет — личный выбор каждого»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал уход из команды всех иностранных футболистов.

«Отнёсся к этой ситуации нейтрально. Уезжать или нет — личный выбор каждого. Иностранцы попрощались. И на этом всё закончилось, приводит слова Сорокина «Известия».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, работающим в РПЛ, приостановить действие своих контрактов в одностороннем порядке. Воспользоваться этой опцией они могут до 30 июня текущего года.

В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний Сорокин провёл 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее защитник выступал за «Рубин».