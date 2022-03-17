Ерохин и Одоевский не помогут «Зениту» в матче с «Арсеналом»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, кто не сможет помочь питерской команде в ближайшем поединке РПЛ с тульским «Арсеналом».

Семак сказал, что после повреждения успел восстановиться российский защитник Дмитрий Чистяков, который должен сыграть с «оружейниками». Тренер «Зенита» отметил, что с «Арсеналом» точно не сыграют заболевший Александр Ерохин и продолжающий восстанавливаться после травмы пальца молодой голкипер Даниил Одоевский.

Напомним, что «Зенит» сыграет с тульской командой 19 марта. Встреча начнётся в 19.30 по московскому времени.