Семак рассказал о состоянии Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии форварда питерцев Артёма Дзюбы перед матчем с «Арсеналом».

«Состояние нормальное, готовится к матчу. Понятно, что сейчас всем непросто. Тем не менее ребята профессионально выполняют работу, а мы делаем максимально от нас зависящее», — передаёт слова Семака «СЭ».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

«Зенит», лидирующий в чемпионате, примет дома тульский «Арсенал» в рамках 22-го тура РПЛ 19 марта.