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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев: «У «Арсенала» быстрая линия атаки»

17 Марта 2022 • 11:29 Комментировать
Зенит
...
Арсенал Тула
19.03 19:30

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от предстоящей игры с тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура РПЛ.

Футболист отметил быстроту группы атаки туляков, сказав, что тренерский штаб сине-бело-голубых подскажет как против них действовать, сообщает Sport24.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, опережая московское «Динамо» на 3 очка.  «Арсенал» занимает 14-е место и ведёт борьбу за сохранение прописки в Премьер-Лиге. Игра первого круга между этими соперниками, проходившая в Туле, завершилась победой «Арсенала» (2:1).

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 19 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Арсенал Тула Вячеслав Караваев
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ЗЕНИТ АРСЕНАЛ ТУЛА
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