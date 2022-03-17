Караваев: «У «Арсенала» быстрая линия атаки»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от предстоящей игры с тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура РПЛ.

Футболист отметил быстроту группы атаки туляков, сказав, что тренерский штаб сине-бело-голубых подскажет как против них действовать, сообщает Sport24.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, опережая московское «Динамо» на 3 очка. «Арсенал» занимает 14-е место и ведёт борьбу за сохранение прописки в Премьер-Лиге. Игра первого круга между этими соперниками, проходившая в Туле, завершилась победой «Арсенала» (2:1).

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 19 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.