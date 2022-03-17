Максим Деменко отдал должное игрокам «Краснодара», согласившимся на понижение зарплаты

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в клубе. Напомним, ранее сообщалось, что владелец «быков» Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами из-за заморозки счетов в европейских банках. По этой причине футболистам команды пришлось пойти на понижение зарплаты в 2-3 раза.

«Игроки молодцы, что пошли на понижение и поддержали своего президента. У Сафонова вообще была возможность уехать в «Зенит», где предлагали большие деньги. То, что Матвей остался и пошёл на эти условия — дорого стоит», — приводит слова Деменко «Спорт день за днём».

Также Деменко отметил, что лига не станет помогать клубам, которые финансируются не государством.