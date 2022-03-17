Погребняк о завершении карьеры: «Мне без разницы»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк рассказал о своих планах на будущее.

Напомним, летом прошлого года 38-летний футболист покинул «Урал» и с тех пор находится без клуба.

«Был бы клуб, я бы играл. Не комплексую по поводу завершения карьеры. Мне без разницы», — цитирует Погребняка «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ Погребняк забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу в 18 играх. Ранее нападающий защищал цвета «Зенита», «Динамо» и «Тосно». Также он имеет опыт выступлений в немецкой Бундеслиге и в АПЛ.

В составе санкт-петербургского клуба футболист стал обладателем Кубка УЕФА в 2008 году, забив 9 голов в 12 встречах.