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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк о завершении карьеры: «Мне без разницы»

17 Марта 2022 • 10:46 Комментировать
Урал
...
Химки
19.03 12:00

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк рассказал о своих планах на будущее.

Напомним, летом прошлого года 38-летний футболист покинул «Урал» и с тех пор находится без клуба.

«Был бы клуб, я бы играл. Не комплексую по поводу завершения карьеры. Мне без разницы», — цитирует Погребняка «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ Погребняк забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу в 18 играх. Ранее нападающий защищал цвета «Зенита», «Динамо» и «Тосно». Также он имеет опыт выступлений в немецкой Бундеслиге и в АПЛ.

В составе санкт-петербургского клуба футболист стал обладателем Кубка УЕФА в 2008 году, забив 9 голов в 12 встречах.     

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Погребняк
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УРАЛ ХИМКИ
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