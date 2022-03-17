Газизов: «Финансовая ситуация у нас нормальная»

В «Уфе» опровергли информацию о проблемной финансовой ситуации.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб планирует понизить зарплаты игроков.
Ранее информация об этом появилась в телеграм-канал «Мутко против».
«Это неправда. У нас все спокойно, все стабильно. Финансовая ситуация у нас нормальная», — передаёт слова Газизова «СЭ».
В текущем сезоне «УФА» занимает в РПЛ 15 место, имея в своём активе 17 очков после 21 тура. До идущего на 14 месте «Арсенала» три очка.