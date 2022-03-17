Агент Языджи: Юсуф перейдёт в европейский клуб с помощью своей игры за ЦСКА

Агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи рассказал журналистам о перспективах своего клиента в московской команде.

Агент Адем Чебеджи сказал «РБ-Спорт», что Юсуф не собирается в ближайшее время уходить из российской команды. Чебеджи отметил, что если Языджи и перейдёт в европейский клуб, то только с помощью своей классной игры в составе «армейского» клуба.

Напомним, что Юсуф Языджи в этом сезоне провёл в российском чемпионате в составе ЦСКА три встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами. До этого турок выступал за французский «Лилль».