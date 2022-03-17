Полузащитник «Зенита» вызван в сборную Колумбии

Полузащитник питерского «Зенита» Вильмар Барриос получил приглашение в национальную команду Колумбии.

28-летний футболист получил вызов в колумбийскую сборную для участия в отборочных матчах к чемпионату мира в Катаре. Напомним, что Колумбия сначала сыграет в родных стенах с Боливией, а затем отправится в гости к Венесуэле. На данный момент колумбийцы занимают лишь седьмую строчку в своей отборочной группе.

В этом сезоне Вильмар Барриос провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» 18 поединков и отметился одним ассистом.