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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кабелла признался, что французское правительство требовало игрока покинуть Россию

16 Марта 2022 • 23:26 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла раскрыл истинные причины, по которым покинул российский клуб.  

В интервью французскому L’Équipe Кабелла признался, что французское правительство настойчиво потребовало футболиста вернуться в страну после начала объявления спецоперации на Украине.

Футболист рассказал, что руководство клуба пошло на встречу и стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

32-летний Кабелла перешел в «Краснодар» летом 2019 года из «Сент-Этьена». Российский клуб заплатил за трансфер футболиста 14 млн евро.

Кабелла пробыл в «Краснодаре» три сезона, в которых сыграл 50 матчей, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.

На данный момент 32-летний полузащитник находится в статусе свободного агента.  


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Краснодар Реми Кабелла РПЛ
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