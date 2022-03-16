Крыховяк не стал говорить о возможном возвращении в «Краснодар»

Полузащитник АЕКа Гжегож Крыховяк, права которого принадлежат «Краснодару» не стал комментировать возможное возвращение в российский клуб.

В интервью клубной пресс-службе афинского клуба Крыховяк заявил, что не хочет говорить о ближайшем будущем, так как считает, что сейчас очень рано что-то заявлять. Полузащитник заявил, что для него главное, что будет с ним завтра, а не через несколько месяцев.

Ранее 32-летний Крыховяк перешел в греческий АЕК на правах аренды до конца сезона-2021/22. Он воспользовался правом ФИФА покинуть российский клуб и уйти в любую команду несмотря на закрытое трансферное окно.

Отметим, Крыховяк выступил инициатором ухода всех легионеров из «Краснодара». Он пришел в команду летом 2021 года и за это время отыграл 14 матчей в РПЛ, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.