В Бразилии объяснили причину отказа от трансляций РПЛ

В руководстве бразильского телеканала BandSports, транслирующего чемпионат России прокомментировали приостановку показа матчей РПЛ.

В интервью «Чемпионату» управляющий каналом Энрике Мейра сообщил, что канал показал только один матч 19-го тура РПЛ. После этого канал получил негативную реакцию от болельщиков и было вынуждено приостановить трансляции матчей чемпионата России.

В текущем сезоне лидирует в турнирной таблице РПЛ «Зенит», набрав 45 очков после 21 тура. На втором месте идет «Динамо» с 42 очками. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (39).