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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Бразилии объяснили причину отказа от трансляций РПЛ

16 Марта 2022 • 17:20 Комментировать

В руководстве бразильского телеканала BandSports, транслирующего чемпионат России прокомментировали приостановку показа матчей РПЛ.

В интервью «Чемпионату» управляющий каналом Энрике Мейра сообщил, что канал показал только один матч 19-го тура РПЛ. После этого канал получил негативную реакцию от болельщиков и было вынуждено приостановить трансляции матчей чемпионата России.

В текущем сезоне лидирует в турнирной таблице РПЛ «Зенит», набрав 45 очков после 21 тура. На втором месте идет «Динамо» с 42 очками. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (39).


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