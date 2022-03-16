Хакшабанович поделился впечатлениями после перехода в «Юргорден»

Черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович прокомментировал переход из «Рубина» в шведский «Юргорден».

Футболист выразил желание поскорее приступить к работе с новой командой, а также заявил, что находится сейчас в хорошей форме.

«Так как «Юргорден» играет по схеме «4-3-3», мне было бы удобнее играть на левом фланге атакующей тройки. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Хакшабановича официальный сайт «Юргордена».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить действие своих контрактов в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона — чем Хакшабанович и воспользовался.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний черногорец провёл 20 матчей, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи. Ранее полузащитник также выступал в чемпионате Швеции, в «Норрчёпинге».