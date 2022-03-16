Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хакшабанович поделился впечатлениями после перехода в «Юргорден»

16 Марта 2022 • 16:45 Комментировать
Урал
...
Химки
19.03 12:00

Черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович прокомментировал переход из «Рубина» в шведский «Юргорден».

Футболист выразил желание поскорее приступить к работе с новой командой, а также заявил, что находится сейчас в хорошей форме.

«Так как «Юргорден» играет по схеме «4-3-3», мне было бы удобнее играть на левом фланге атакующей тройки. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Хакшабановича официальный сайт «Юргордена».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить действие своих контрактов в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона — чем Хакшабанович и воспользовался.  

В текущем сезоне РПЛ 22-летний черногорец провёл 20 матчей, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи. Ранее полузащитник также выступал в чемпионате Швеции, в «Норрчёпинге».    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юргорден Рубин Сеад Хакшабанович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
17:27 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк не стал говорить о возможном возвращении в «Краснодар»
17:20 · Россия. Премьер-лига
В Бразилии объяснили причину отказа от трансляций РПЛ
17:08 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Краснодара» Галицкий сократил зарплату футболистам в два-три раза
16:45 · Россия. Премьер-лига
Хакшабанович поделился впечатлениями после перехода в «Юргорден»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА Карраскаль рассказал, чем примечательна Колумбия
15:50 · Россия. Премьер-лига
Фан-секторы «Спартака» и «Локомотива» закрыли на один матч условно 1
15:34 · Россия. Премьер-лига
КДК РФС оштрафовал Слуцкого на 50 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ
15:01 · Россия. Премьер-лига
Биатлонист Тихонов о расширении РПЛ: «Пусть подключаются Белоруссия и Казахстан»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Дрейер планирует вернуться в «Рубин»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов не поддержал идею перехода на систему «весна-осень»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Комитет по этике РФС изучит слова Слуцкого после матча с «Ростовом»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Кайрата»: «Вопрос об участии в чемпионате России на данный момент не рассматриваем»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Червиченко об уходе Перейры: Зачем нам вообще нужны эти иностранные демоны?
13:40 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда пройдут два перенесённых матча 19 тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем