Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал идеи о моратории на вылет из РПЛ и расширении Премьер-лиги до 18 команд.

- Категорически не согласен с этим мораторием. Как вообще можно о нём говорить за десять туров до окончания чемпионата? И так интерес к нашему первенству падает, а если это решение будет принято, то 80 процентов игр не будут нести спортивного интереса и мотивации. Я вам уже как-то говорил, что в следующем сезоне команды будут получать солидные премиальные от телеправ, поэтому клубы и бояться пролететь мимо кассы, оказавшись в ФНЛ, но я надеюсь, что РФС не пойдёт на такую авантюру с мораторием. Ведь интерес вызывает не только борьба за чемпионство, но и борьба за выживание.

А вот идея с увеличением Премьер-лиги до 18 команд сейчас как никогда актуальна, если учесть, что клубы и сборная не будут участвовать в международных турнирах. Общее количество матчей для каждого клуба необходимо довести до 40 в сезоне, а ещё лучше до 50, но есть один минус – уровень чемпионата упадёт ещё ниже.