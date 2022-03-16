Фан-секторы «Спартака» и «Локомотива» закрыли на один матч условно

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация объявила условно наказать «Спартак» и «Локомотив» закрытием фан-секторов на один матч.

Григорянц в интервью журналистам сообщил, что такое решение связано с тем, что болельщики «Локо» скандировали оскорбительные выражения. В связи с этим клуб был оштрафован на 70 тысяч рублей, также клубу запрещен допуск на секторы 2, 3, 4 нижнего яруса Южной трибуны на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч за похожие оскорбительные кричалки. Помимо этого, клубу запретили допуск на определенные секторы и красyо-белые получили условный срок до конца сезона.

«Локомотив» в центральном матче 21-го тура РПЛ проиграл ЦСКА со счетом 1:2 и опустился на седьмое место в турнирной таблице.

«Спартак» с таким же счетом дома уступил «Краснодару» и остался на девятом месте.