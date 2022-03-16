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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биатлонист Тихонов о расширении РПЛ: «Пусть подключаются Белоруссия и Казахстан»

16 Марта 2022 • 15:01 Комментировать
Урал
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Химки
19.03 12:00

Биатлонист Александр Тихонов поделился мнением по поводу возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

Четырёхкратный олимпийский чемпион считает, что к участию в российском чемпионате можно привлечь команды из Белоруссии и Казахстана.

«Почему бы и нет, раз такая ситуация. Спасти наш чемпионат можно будет, когда футболом начнут руководить профессионалы», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что РПЛ может быть расширена до 18 команд, а также наложен мораторий на вылет клубов в ФНЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тихонов расширение рпл
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Сегодня, 16 Марта
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