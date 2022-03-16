Биатлонист Тихонов о расширении РПЛ: «Пусть подключаются Белоруссия и Казахстан»

Биатлонист Александр Тихонов поделился мнением по поводу возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

Четырёхкратный олимпийский чемпион считает, что к участию в российском чемпионате можно привлечь команды из Белоруссии и Казахстана.

«Почему бы и нет, раз такая ситуация. Спасти наш чемпионат можно будет, когда футболом начнут руководить профессионалы», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что РПЛ может быть расширена до 18 команд, а также наложен мораторий на вылет клубов в ФНЛ.