Дрейер планирует вернуться в «Рубин»

Датский полузащитник Андерс Дрейер, подписавший сегодня контракт с «Митьюлландом», признался, что рассчитывает вернуться в «Рубин» уже нынешним летом.

«Я очень рад возможности вернуться в «Митьюлланд». Мне очень хорошо знаком этот клуб, и я хочу помочь ему выиграть чемпионат. Надеюсь, что вернусь в «Рубин» 1 июля в такой же хорошей форме», — приводит слова Дрейра официальный сайт «Митьюлланда».

Напомним, датчанин воспользовался возможностью, предоставленной ФИФА, и приостановил контракт с российским клубом, вернувшись на родину.

В нынешнем сезоне РПЛ Дрейер провёл 14 матчей, в которых забил 8 мячей.