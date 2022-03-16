Президент «Урала» Иванов не поддержал идею перехода на систему «весна-осень»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свою позицию о системе «весна-осень».

В интервью РИА Новостям Иванов сравнил чемпионаты Швеции и Норвегии, которые играются по системе «весна-осень». По словам функционера, когда скандинавские команды выходят в еврокубки, то для них это счастье.

Подытожил Иванов сказав, что преимуществом данной системы является облегченное утверждение бюджета команды на сезон, в остальном он не видит никакой выгоды для российского футбола.

Действующая система «осень-весна» существует в России с сезона-2012/13. Чемпионат России начинается летом и заканчивается весной.