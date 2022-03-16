Генеральный директор «Кайрата»: «Вопрос об участии в чемпионате России на данный момент не рассматриваем»

Генеральный директор казахстанского «Кайрата» Аскар Есимов заявил, что «Кайрат» не планирует участвовать в чемпионате России.

«Вопрос об участии в чемпионате России на данный момент не поднимался», — приводит слова Есимова Sport24.

Ранее сообщалось, что из-за санкций в отношении России, могут быть созданы отдельные турниры, состоящие из клубов дружественных стран.

«Кайрат» — один из лидеров чемпионата Казахстана. Возглавляет команду, бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев. Также, в прошлом сезоне, цвета алмаатинцев защищал хорошо знакомый всем российским болельщикам, экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав.