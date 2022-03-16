Червиченко об уходе Перейры: Зачем нам вообще нужны эти иностранные демоны?

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с журналистами жёстко высказался по поводу ухода Витора Перейры с поста главы судейского департамента РФС.

Червиченко сказал «Спорт-Экспрессу», что вообще не очень понимает, зачем нам нужны все эти иностранные демоны. Экс-глава «Спартака» отметил, что люди из южных регионов не должны занимать подобные должности, так как они и у себя в чемпионатах Испании и Португалии сильно чудят.

Функционер добавил, что российскому чемпионату нужен человек с максимально чистой репутацией, который будет помогать, а не вредить нашему футболу.