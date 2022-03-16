Стало известно, когда пройдут два перенесённых матча 19 тура РПЛ

Руководство РПЛ объявило о том, когда пройдут два перенесённых поединка 19-го тура российского чемпионата.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов» состоится шестого апреля в 19.00 по столичному времени. Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» должен будет пройти четвёртого мая. Начало поединка назначено также на 19.00.

Напомним, что изначально оба матча должны были состояться 28 февраля, но встречи были перенесены из-за закрытия аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону.