Полузащитник «Рубина» до конца сезона будет выступать в чемпионате Швеции

Черногорский полузащитник казанского «Рубина» Сеад Хакшабанович оставшуюся часть этого сезона проведёт в шведском чемпионате в составе клуба «Юргорден».

Как сообщает пресс-служба шведского клуба, 22-летний черногорский футболист будет выступать за «Юргорден» лишь до конца этого сезона и в июля сможет вернуться обратно в казанский «Рубин». Напомним, что до этого Сеад уже выступал в шведском чемпионате за «Норчепинг» и «Хальмстад».

В этом сезоне Сеад Хакшабанович провёл в РПЛ 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.