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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепехин: Расширение РПЛ приведет к тому, что станет больше неинтересных игр, но какие-то перемены нужны эксклюзив

16 Марта 2022 • 12:51 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Константин Лепехин в разговоре с корреспондентом Евро-футбол.ру Еленой Григорьевской поделился мнением по поводу падения посещаемости матчей РПЛ.

- Если смотреть на статистику прошлого тура, то восемь матчей не собрали в общей сумме и 50 тысяч болельщиков, а на пять из восьми игр не пришло и пяти тысяч зрителей. Вы удивлены таким падением посещаемости?


- Мне всегда казалось, что у нас в России не очень хорошая посещаемость. Правда, иногда у нас в Петербурге зашоренный взгляд. Мы смотрим на наш хороший стадион и на посещаемость «Зенита». Нам кажется, что так в России все болеют. Но это исключение из правил. Поэтому не стоит ориентироваться на посещаемость по играм «Зенита». В целом меня не удивляет, что посещаемость матчей РПЛ у нас не большая.


- С чем это связываете?


- Наверное, здесь комплекс вещей. В последние годы футбол серьезно рекламируется у нас в стране. Целый телевизионный канал создали, который раскручивает эту картинку. Но я не знаю, что нужно народу. Наверно, сам футбол им важнее, чем картинка, которую они видят.


- Может ли быть связана низкая посещаемость с бойкотом из-за предстоящего введения FAN ID?


- Отчасти это тоже влияет. Насколько я понимаю, некоторые фанатские организации официально заявили, что не будут ходить на игры до отмены этого закона. И в целом ситуация в стране не располагает к футболу. Многим сейчас не до него.


- На матч «Химок» с «Сочи» пришло всего 503 болельщика. Такого не было никогда, тем более учитывая, что ограничения уже полностью сняты. Что с эти делать?


- Это глобальные вопросы. Я считаю, что это самый главный вопрос в российском футболе. Не осень-весна, сборная или что-то еще. Первый вопрос, который нужно ставить – это посещаемость футбольных матчей. Как людей завлечь. В маленьких городах – это наличие в составах местных футболистов. Люди будут ходить, смотреть на своих. Что касается более высокого уровня и больших городов, наверно, тоже наличие своих воспитанников привлечет какую-то часть аудитории.


- РПЛ никогда не обсуждала тему низкой посещаемости матчей со стороны клубов. Надо ли это обсуждать?


- Я не очень слежу за футбольными властями, но по факту вижу, что обсуждается все, что угодно, только не то, что может вытащить наш футбол. Они даже, по-моему, не признают, что наш футбол находится не на очень высоком уровне. Чтобы решать проблему, нужно понять, что она есть. А как признать это людям, которые эту проблему создали? Это нелогично.


- Наверное, скоро на эту проблему начнут обращать внимание. От цифр никуда не денешься.


- Очень обидно, что в наш футбол вкладываются колоссальные средства, а отдачи нет. А ведь футболом, так или иначе, многие интересуются. В него вкладываются огромные деньги, но они не помогают. Просто расходуются. Какой-то цели нет: вот, мы потратили миллион долларов, и через два года увидим то-то или то-то. Такого у нас нет.

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- Сейчас много говорится о возможном расширении числа участников РПЛ. Это сделает турнир привлекательнее для болельщиков или наоборот будет больше неинтересных матчей?


- Однозначно, будет больше не интересных игр. И это не связано с тем, много команд будет в РПЛ или мало. Просто хорошие иностранные футболисты рано или поздно покинут Россию. Мы не будем участвовать в еврокубках и непонятно, сколько это продлится по времени. Естественно упадет уровень зрелищности. Это неизбежно.


- То есть вы против расширения лиги?


- Не против. Я однозначно за какие-то перемены. Они неизбежны в связи со всей этой ситуацией. Их нужно делать. У людей, которые принимают решения, в кой то веке есть шанс принять полезные решения.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Константин Лепёхин
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